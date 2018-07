Esquiva fará uma das preliminares de Pacquiao

A informação é a melhor possível. Segundo Sergio Batarelli, Esquiva Falcão fará uma das preliminares de Manny Pacquiao x Timothy Bradley, dia 12 de abril, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas. Batarelli é o “conselheiro” de Esquiva.

A empresa Top Rank gostou do desempenho do brasileiro na madrugada de domingo, em Lancaster, Califórnia, quando derrotou, por nocaute técnico o norte-americano Joshua Robertson, por nocaute técnico no quarto assalto. O adversário ainda não está definido.