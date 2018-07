Acompanhado do técnico Miguel Diaz, Esquiva Falcão já está no Ginásio do MGM Hotel, onde faz exame antidoping para a luta das 20h (16 de Las Vegas), contra Pubilo Pena. Após exame, o brasileiro se concentra para o combate. O lutador apresentou o belo roupão e o calção, com as cores do Brasil, que irá usar em seu segundo compromisso como profissional. Aliás, o mesmo utilizado em sua estreia.