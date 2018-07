Esquiva não engole críticas de Popó

Esquiva Falcão não gostou das declarações de Acelino Popó Freitas em recente entrevista ao programa Bola da Vez do canal ESPN Brasil. Na oportunidade, o ex-campeão mundial revelou cifras de uma proposta que teria sido feita pelo empresário Arthur Pelullo para os irmãos Falcão lutarem pela mesma empresa.

Esquiva assinou contrato com a Top Rank e Yamaguchi, que luta dia 26 de abril, pela Golden Boy Promotions.

“O Popó chegou a falar de valores para uma luta até por título mundial. Isso nunca aconteceu. Pelullo só ofereceu US$ 75 mil pelo contrato, tanto para mim como para meu irmão. Nós até aceitaríamos se ele chegasse a US$ 100 mil”, disse Esquiva. “Admiro Popó apenas pelo que ele fez no ringue. Odeio mentira e mentiu.”