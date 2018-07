Esquiva Falcão pesou 165 libras (74,840 quilos) para a sua estreia no boxe profissional, nesta madrugada de domingo, em Lancaster, Califórnia, com transmissão do SporTV a partir das 2 horas. O adversário Joshua Robertson acusou 164,5 libras (74,620 quilos).

Inicialmente, a luta seria na categoria dos médios (160 libras ou 72,575 quilos), mas Esquiva e Joshua não se sentiram confortáveis para apontar este peso.