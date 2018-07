Esquiva pode lutar no Rio até o fim do ano

Esquiva Falcão luta a 1h da madrugada de domingo em Tampa, Flórida, diante do ítalo-americano Mike Tufariello, com transmissão do SporTV. Será a sétima luta profissional do medalhista de prata em Londres/2012. Na programação da Top Rank, empresa de Bob Arum que cuida da carreira do invicto brasileiro, um novo duelo está previsto para Laredo, em 11 de abril.

Em junho, Esquiva volta a se apresentar e até o fim do ano a intenção é que ele luta por mais três vezes, completando 12 lutas. “Aí sim vamos pensar em ranking mundial e títulos”, disse Sergio Batarelli, conselheiro do lutador nacional, que está em Las Vegas durante toda o treinamento.

Segundo Batarelli, a previsão é que Esquiva lute no Brasil no fim do ano. O local mais provável é o Rio de Janeiro, mas também é possível que ele se apresente no Espírito Santo, seu estado natal.