Esquiva reencontra algoz de Londres

Esquiva Falcão reencontrou o japonês Ryota Murata, que o venceu na decisão da medalha de ouro em Londres 2012. Os dois estiveram juntos neste sábado, em Las Vegas, no ginásio da Top Rank, empresa com a qual os dois têm contrato assinado. O clima foi amistoso e os dois lutadores posaram para fotos.

Esquiva teve sessão de sparring com Jessie Vargas e Murata trabalhou com Brian Finney. Esquiva, ainda sem adversário definido, tem estreia no profissionalismo marcada para 15 de fevereiro no Hawaiian Gardens, na Califórnia. Murata faz sua terceira luta profissional diante do brasileiro Carlos Nascimento, dia 22 de fevereiro, em Macau.

Sob a orientação do argentino Miguel Diaz, Esquiva foi elogiado pelos presentes ao ginásio. “Vocês têm um campeão em mãos”, chegou a escutar Sergio Batarelli, conselheiro do brasileiro, que também está nos EUA.