Esquiva vai encarar ‘Garanhão Italiano’

O ítalo-americano Mike Tufariello, de 39 anos, será o adversário de Esquiva Falcão, dia 28 de fevereiro, em Tampa, Flórida, Estados Unidos. Dono de um estilo brigador, mas sem técnica, o “Garanhão Italiano” como é conhecido, soma quatro vitórias por nocaute e uma derrota. Ele começou a carreira em 2013.

Esquiva, que treina em Las Vegas desde o dia 20, lutou seis vezes ano passado e venceu todas, com quatro nocautes. Segundo o próprio pugilista brasileiro, o combate terá como limite as 158 libras. Esquiva, no futuro, espera lutar pelo cinturão dos médios-ligeiros (154 libras).