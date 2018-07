Esquiva viaja sexta-feira para Macau

Esquiva Falcão viaja sexta-feira para Macau, onde luta dia 31 de maio, contra o coreano Eun-Chang Lee. Vai ser a terceira luta do brasileiro no boxe profissional. Ele soma uma vitória por nocaute técnico e uma por pontos. “O treino está evoluindo aqui em Las Vegas”, disse Sergio Batarelli, conselheiro do medalhista de prata em Londres/2012. A luta terá transmissão do SporTV.

Esquiva já tem a tática para enfrentar Lee, de 1,87 metro. “É preciso trabalhar na média e curta distância, sem dar espaço para ele”, disse Esquiva, que treina no ginásio da empresa Top Rank.

O brasileiro vai fazer uma das preliminares do evento, que terá o filipino Nonito Donaire como a principal atração.

Depois da luta do dia 31, Esquiva vai voltar para o Brasil, mais especificamente para o Espírito Santo, onde vai passar de 15 a 20 dias com os amigos e familiares. “Depois eu retorno para Las Vegas”, disse o lutador, que tem combate marcado para 19 de julho, mais uma vez em Macau.