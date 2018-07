Nikolay Valuev e Odlanier Solis já avisaram seus empresários: querem se enfrentar logo para que o vencedor tenha a chance de buscar o título do Conselho Mundial de Boxe. O CMB quer uma definição de bolsa, local e data até o dia 29.

Solis, que eu considero o Ronaldo do boxe (apesar de gorducho é bom de briga e poderia ser muito melhor se ficasse magro), poderia, com uma vitória, dar um novo ânimo à categoria mais charmosa do boxe.