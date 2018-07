Estreia de Esquiva muda para 1.º de fevereiro

A estreia de Esquiva Falcão Florentino no boxe profissional tem nova data. O medalha de prata na Olimpíada de Londres vai subir no ringue em 1º de fevereiro, em Laredo, Texas, Estados Unidos. O adversário ainda não foi escolhido.

Segundo Sergio Batarelli, conselheiro do pugilista, a Top Rank, empresa que cuida da carreira do brasileiro, preferiu colocá-lo neste evento ao invés do dia 22 de fevereiro, em Macau, quando vários outros medalhistas olímpicos estarão em ação. Desta forma, a visibilidade de Esquiva na mídia será maior.

Esquiva e a Top Rank ainda não fecharam com nenhum treinador brasileiro ou estrangeiro. O boxeador treina com seu pai, Touro Moreno, no Espírito Santo.