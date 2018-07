Foi desrespeitosa a atitude do presidente do Conselho Mundial de Boxe, Jose Sulaymán, de colocar o cinturão de campeão em Saul Canelo Alvarez antes do anúncio oficial da decisão dos jurados por pontos. Soube-se do resultado antes do tempo. Pegou muito mal! Sabemos da importãncia de Canelo para o CMB, mas foi demais. Austin Trout merecia mais respeito!