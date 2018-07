Desde o início da manha centenas de fãs se posicionam diante do portão do ginásio do Hotel MGM para ver a pesagem de Floyd Mayweather x Saul Canelo Alvarez. Os lutadores deverão apontar o peso de 152 libras (68,9 quilos), estipulado para este combate. São aguardados cerca de dez mil mexicanos para apoiar Canelo. O público total, segundo a organização, pode atingir 15 mil pessoas.