Filho de Foreman agride esposa e é preso

George Foreman V foi preso após agredir sua esposa. De acordo com documentos judiciais obtidos pelo TMZ Sports, George 5 teria tentado estrangular Ashley McVea-Figueroa, durante uma briga em 2 de fevereiro. Os documentos dizem que George atacou Ashley e tentou “impedir a respiração normal e circulação do sangue …, aplicando pressão em garganta e pescoço.”

Após ser fichado, George V pagou fiança de uS$ 10 mil e foi liberado. Ele vai responder a processo.

Esta “derrota” Big George não precisava sofrer.