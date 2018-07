Floyd x Manny fechado, segundo jornal

Uma fonte ligada a Manny Pacquiao disse ao jornal The Sunday Telegraph que a negociação para a luta com Floyd Mayweather, finalmente, foi concretizada. Segundo a publicação, o anúncio vai ser feito no iníco da próxima semana.

A luta mais aguardada do boxe atual, que teve cinco anos de negociação, será dia 2 de maio, no MGM Hotel, em Las Vegas. Segundo o The Sunday Telegraph, US$ 250 milhões serão divididos entre os lutadores. Mayweather deve ficar com US$ 150 milhões, enquanto Pacquiao receberá US$ 100 milhões. HBO, que transmite as lutas do filipino, e Showtime, que passa os duelos do americano, farão a transmissao em conjunto, repetindo o que foi feito em 2002 para a luta Mike Tyson x Lennox Lewis.

Mayweather está em Nova York para assistir ao All-Star Game da NBA e aproveitopu para gastar milhares de dólares em jóias. Pacquiao está em General Santos, na Filipinas, onde acompanhou a construção de uma igreja, na qual doou US$ 6,5 milhões.