Carl Froch disse que o acordo para uma luta com Julio Cesar Chavez Jr. está próximo. Segundo o britânico, o empresário Eddie Hearn está nos EUA para uma reunião com Al Haymon. “Quero lutar em Las Vegas. E a luta poderá ser em março ou abril”, disse o pugilista, campeão dos supermédios da Federação Internacional de Boxe. Froch tinha luta prevista com James DeGale, mas prefere encarar o mexicano..