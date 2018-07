Froch x Groves: mais 20 mil ingressos

A luta entre Carl Froch e George Groves, dia 31 de maio, no Estádio de Wembley, terá mais 20 mil ingressos à disposição dos fãs. Depois de 60 mil bilhetes vendidos em uma hora, os organizadores resolveram aumentar a carga de entradas para 80 mil. A nova remessa ficará disponível ao público na próxima semana.

Em 23 de novembro do ano passado, em Manchester, 21 mil torcedores viram a vitória de Froch por nocaute técnico no nono assalto. O resultado foi contestado por Groves, que chegou a nocautear Froch no primeiro assalto e liderava a pontuação dos jurados. Com o resultado, Froch manteve o cinturão dos supermédios da Associação Mundial e da federação Internacional de Boxe.

O recorde de público do boxe é de 1993, quando 132.274 espectadores viram Julio Cesar Chavez derrotar Greg Haugen, na Cidade do México.

A luta do dia 31 de maio será transmitida pelo sistema pay-per-view na Inglaterra, pelo canal HBO nos EUA e pelo Esporte Interativo no Brasil.

Veja o polêmico nocaute técnico na primeira luta.