Adrian Gonzalez, jogador do time de beisebol do Los Angeles Dodgers, está treinando boxe com Chris Byrd. “Os dois esportes são pura explosão. Estou me sentindo mais forte e rápido com os braços”, disse o jogador, que pesa 100 quilos. “Ele é um monstro. A intensidade de treino dele é muito grande. Ele se entrega completamente aos exercícios”, afirmou Byrd, que lutou com Vitaly e Wladimir Klitschko, além de Evander Holyfield e David Tua.