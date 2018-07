Gennady Golovkin mostrou que merece respeito no mundo do boxe. Ao bater o japonês Nobuhiro Ishida, no terceiro assalto, em Monte Carlo, o campeão dos médios da AMB somou a 26ª vitória, com o 23º nocaute. É mais um nome a ser destacado. Golovkin é do Casaquistão, mas mora em Stuttgart, Alemanha.