Neste dia 11 revivi as noites de sábado em que via Mike Tyson em ação. Que saudades! Uma entrevista do ex-campeão dos pesados para Larry King foi emocionante. Ele falou de muita coisa. Entre elas: o fato de sua mulher estar esperando um menino para fevereiro, sua nova participação no cinema, de tudo que o boxe deu para ele, dos problemas de infância, do programa que vai ter no Animal Planet sobre pombois e muito mais. Que pena que o tempo passa.