Guerrero para Mayweather

O norte-americano Robert Guerrero deverá ser o rival de Floyd Mayweather, dia 5 de maio, em Las Vegas. Com um cartel de 29 vitórias, um empate e uma derrota, o pugilista não luta desde abril do ano passado, pois teve de se submeter a uma cirurgia no ombro esquerdo. Guerrero é raçudo, canhoto, mas não acho que seja obstáculo para Mayweather.

Muita gente ainda acredita em um duelo Mayweather x Pacquiao ainda em 2012. Pacquiao luta em junho, Mayweather sai da prisão em setembro e aí teríamos três meses para promover e ter a luta? Acho pouco, mas tem gente apostando que dá. Afinal, este combate já está virando o fio.