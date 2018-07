Há 50 anos, a 1.ª queda de Ali

Aos 22 anos, Cassius Clay entrou no ringue do Madison Square Garden, em 10 de fevereiro de 1962, para encarar outro novato de talento: Sonny Banks. O duelo era uma espécie de eliminatória para se saber quem continuaria na trajetória do título mundial dos pesos pesados. Os dois lutadores eram leves para a categoria. Ali pesou 88,5 quilos, enquanto Banks acusou 87.

Mas o duelo foi sensacional. Banks tornou-se o primeiro a derrubar Clay (que dois anos mais tarde viraria Muhammad Ali), com um fortíssimo gancho de esquerda logo no primeiro assalto. Clay se recuperou e, com seu perfeito jab de esquerda, passou a dominar rapidamente a luta. Derrubou Banks no segundo round, no terceiro castigou o adversário a ponto do juiz paralisar a disputa aos 26 segundos do quarto assalto.

Foi a 11ª vitória de Clay, que seguiu seu caminho até dominar a principal categoria do boxe. Banks morreu em 13 de maio de 1965, três dias depois de ser nocauteado por Leotis Martin, na Filadélfia. Ele tinha apenas 24 anos.