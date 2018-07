Haye x Fury: luta adiada

O esperado duelo entre os pesados britânicos David Haye e Tyson Fury, marcado para dia 28, em Manchester, está adiado. O motivo é uma lesão no supercílio esquerdo de Haye durante o treino de sexta-feira à noite, que precisou de seis pontos, a serem retirados dentro de uma semana. Não há previsão de quando o pugilista poderá voltar aos treinos.

“Para todos aqueles que compraram ingressos, hotéis reservados, e seguiram o noticiário desta luta desde que foi anunciada, não há absolutamente nada que eu possa fazer. Apenas esperar e pedir desculpas do fundo do meu coração”, disse Haye. “Mentalmente, eu estou nocauteado. Estou devastado. Acima de tudo para os meus fãs leais, minha família e minha equipe, assim como Tyson Fury e sua equipe. Eu sei que os cortes e as lesões são parte integrante do nosso esporte, mas isso não muda o sentimento de decepção e tristeza que estou sentindo agora.”

Não está decidido se a programação toda será adiada. Existe a possibilidade de Fury fazer uma luta de preparação.