O ex-campeão mundial Hector Macho Camacho foi duplamente baleado ontem à noite em Bayamón, Porto Rico, após um batida de carro. Camacho recebeu um tiro no lado esquerdo da face e outro no ombro direito. Ele está internado no Hospital Saint Paul, em Rio Piedras, e respira com ajuda de aparelhos. A pessoa que viaja com Camacho morreu no acidente.