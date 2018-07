Holyfield é padrinho de pesado chinês

Medalha de prata em Seul/2008 e duas vezes bronze em Mundiais amadores na categoria dos superpesados, o inglês Zhang Zhilei, de 31 anos, fará sua estreia profissional dia 8 de agosto, em Fallon, Nevada. A luta fará parte do programa “Friday Night Fights”, do canal ESPN.

Com 105 quilos e 1,98 metro, Zhilei luta desde os 15 anos. “Zhang Zhilei tem todo o pacote – o tamanho, capacidade atlética, boa aparência e grande personalidade”, disse o empresário Dino Duva, filho do lendário treinador Lou Duva. “E uma outra coisa:. Ele sabe lutar. Tem um estilo mais profissional do que olímpico. Marque minhas palavras, uma vez que os fãs de boxe tiverem a chance de vê-lo, ele vai ser o assunto da divisão peso pesado e de todo o boxe. Acredito que ele vai ser o peso pesado mais importante para desde a surgimento dos irmãos Vitali e Wladimir Klitschko.”

Dino Duva foi dono da empresa Main Events e passa a administrar a Dynasty Boxing, uma parceria entre Duva e os irmãos Tommy e Terry Lane, filhos do ex-árbitro Mills Lane.

O ex-campeão mundial Evander Holyfield faz parte da consultoria da empresa e vai ajudar nos treinamentos de Zhilei, que perdeu para o britânico Anthony Joshua nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Londres/2012. “A família Duva é especial para mim, e eu estou ansioso para trabalhar com Dino Duva e toda a equipe”, disse Holyfield.