Hopkins conseguiu!

Com uma vitória, por pontos, após 12 roundes, sobre Jean Pascal, Bernard Hopkins se tornou o campeão mais velho da história do boxe. Aos 46 anos, o norte-americano conquistou o cinturão dos meio-pesados, versão Conselho Mundial Boxe. Os jurados foram unânimes em apontá-lo como campeão: 115-113, 115-114 e 116-112. Hopkins superou o feito de George Foreman, que em 1994 bateu Michael Moorer, por nocaute no décimo assalto e ganhou o título mundial dos pesos pesados.