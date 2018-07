O clima no Hotel MGM para o combate entre Manny Pacquiao e Juan Manuel Marquez está mais para jogo de futebol do que para luta de boxe. Mexicanos e filipinos não param de gritar o nome de seus lutadores pelas alamedas do enorme cassino. Por enquanto, nenhum caso de violência. A expectativa é enorme para saber como será dentro do ginásio. Na pesagem, sexta-feira à tarde, a disputa já foi muito intensa.