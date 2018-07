Irmãos Falcão: mudem de ideia!

Não concordo com a opção dos irmãos Falcão, Yamaguchi e Esquiva, de assinar com a World Series (WS). Dessa forma, como a WS é da AIBA (Associação Internacional de Boxe Amador), os dois grandes pugilistas poderão lutar como profissionais na liga e ainda disputar a Olimpíada do Rio, em 2016.

Mas não acho que seja o melhor futuro para os irmãos medalhistas. É o momento certo para assinar um contrato com um grande empresário do boxe profissional. Arthur Pellullo chegou a oferecer R$ 100 mil para cada um. Só para começar. Com uma dúzia de vitórias, o valor das bolsas alcançariam facilmente os três dígitos.

A repercussão seria enorme. Lutas nos EUA, na Europa….Mas eles preferiram outros caminhos. Boa sorte a eles!