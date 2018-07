Irmãos Falcão vão estrear na WSB. Que pena!

Os irmãos Falcão vão estrear na World Series of Boxing dia 10 de agosto, no Ginásio do Botafogo, no Rio. Esquiva e Yamaguchi não lutam desde a Olimpíada de Londres. Uma pena! Gostaria de vê-los no boxe profissional, não na liga da Associação Internacional de Boxe Amador (AIBA).

O japonês que ganhou a final olímpica do Esquiva e o inglês que perdeu para o brasileiro na semifinal assinaram contrato com empresários do profissionalismo. O britânico já lutou e o asiático foi apresentando com honras de ídolo. E embolsaram polpudos cheques.

A WSB só serve para manter os irmãos brasileiros em condições de lutar na Olimpíada do Rio. E depois da Olimpíada? Mesmo com a medalha de ouro, pela qual todos iremos torcer, Yamaguchi e Esquiva terão o reconhecimento merecido? E a parte financeira? Vai valer a pena? Quero e torço muito para eu estar errado. Toda a sorte do mundo aos dois bravos guerreiros.