Acabou a invencibilidade do meio-pesado Jackson Junior. Em Verona, NY, o brasileiro foi derrotado pelo cubano Umberto Savigne, por nocaute técnico no quarto assalto.Jackson, que caiu uma vez no segundo assalto e três vezes no quarto, perdeu pela primeira vez após 15 combates. Savigne ganhou pela 11ª vez, em 12 lutas.