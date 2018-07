Jurada polêmica de Mayweather x Canelo vai dar um tempo

C.J. Ross, a polêmica jurada que apontou empate (em 114 pontos) na luta entre Floyd mayweather e Saul Canelo Alvarez, vai dar um tempo, por um período “indefinido”. Integrante da Comissão Atlética de Nevada por 22 anos, Ross, de 64 anos, recebeu US$ 8 mil para trabalhar no duelo de sábado no MGM Hotel. Em maio do ano passado, ela também gerou polêmica ao apontar Timothy Bradley como vencedor no duelo contra Manny Pacquiao. Muito críticos acreditam que ela não voltará a trabalhar.