Wladimir Klitschko afirmou que gostaria de encerrar a carreira com mais uma medalha de ouro em olimpíada, a exemplo do que fez em 1996 em Atlanta. Mas como? Aos 40 anos de idade? Mas o limite de idade no “amadorismo” não é de 34 anos? Ou a AIBA vai fazer todos os tipos de mudanças políticas para poder recolocar o ucraniano e chamar a atenção da mídia na Olimpíada do Rio? Sinceramente, posso queimar a língua, mas não acredito.