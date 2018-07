Klitschko x Adamek: 33 mil ingressos vendidos

Mais de 33 mil ingressos já foram vendidos para a luta de 10 de setembro, entre Vitaly Klitschko e Thomaz Adamek, em Wroclaw, Polônia. A expectativa é que os 9 mil bilhetes restantes sejam negociados nos próximos dias.

O combate, que estará em jogo o cinturão dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe, será no Estádio Municipal, construído para a disputa da Eurocopa do ano que vem, com sede na Polônia e na Ucrânia. este será o primeiro grande evento do estádio.