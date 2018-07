Lou Di Bella faz bem ao boxe

Lou Di Bella é formado pela Universidade de Harvard. Foi diretor do canal HBO. Inteligente, aos poucos vem ganhando seu espaço dentro do boxe. Ele tem duas coisas que gosto muito. Primeiro: sempre está aberto a fazer grandes combates para seus lutadores. Basta ver a briga que enfrenta para colocar Sergio Martinez diante de um grande nome. Depois de Saul Alvarez, Julio Cesar Chavez Jr., Manny Pacquiao e Floyd Mayweather, agora ele aceita um duelo com James Kirkland. “Se Kirkland quiser, lutaremos amanhã”, diz Di Bella, que não recusa colocar Martinez para lutar como médio-ligeiro, médio e até supermédio. “Queremos grandes programações. O boxe precisa disso.”

Outra coisa boa em Di Bella é que ele é a cara do meu amigo Ubiratan Brasil.