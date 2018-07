Históricas as vitórias de Lucas Matthysse diante de Humberto Soto e Josesito Lopez sobre Victor Ortiz, na noite de sábado, em Los Angeles. Confirmando as expectativas, foi a melhor programação do ano até agora. Foram 14 roundes (juntando os dois combates) de tirar o fôlego.

Ortiz, que saiu do ringue sob suspeita de ter fraturado o queixo, estava vencendo o duelo com Lopez, segundo os jurados:86-85, 87-84 e 88-83.

Foi uma noite memorável da nobre arte.