O argentino Lucas Matthysse luta dia 6 de setembro, na US Bank Arena de Cincinnati. O adversário será o norte-americano Michael Perez. Com isso, encerram-se as especulações de um possível duelo entre Matthysse e Adrien Broner na preliminar de Floyd Mayweather x Marcos Maidana, dia 13 de setembro, em Las Vegas.

Matthysse, que tenta recuperar o cinturão perdido há um ano para Danny Garcia, fará sua segunda luta em 2014. A primeira foi sensacional, ao derrotar John Molina, por nocaute no 11º round, após cair duas vezes.

Matthysse soma 35 vitórias (33 nocautes) e 3 derrotas. Perez acumula 20 vitórias (10 nocautes), 1 derrota e 2 empates.