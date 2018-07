Palco de grandes lutas do boxe argentino, local de shows espetaculares, inclusive do casamento de Diego Maradona, o ginásio do Luna Park, em Buenos Aires, pode ser demolido para a construção de uma igreja.

Ernestina Devecchi de Lectoure, tia do famoso jornalista Tito Lectoure, falecida em 9 de fevereiro, aos 95 anos, dona do local, deixou em seu testamento o desejo de que o terreno fosse doado à Sociedade Salesiana de San Juan Bosco.