A luta de Esquiva Falcão x Pubilo Pena será às 16 horas de Las Vegas (20h de Brasília), o seu duelo da programação, que terá como luta principal Manny Pacquiao x Timothy Bradley. O segundo compromisso de Esquiva no boxe profissional terá transmissão ao vivo do SporTV 2. As lutas principais serão passadas no SporTV 1, a partir das 23 horas. Uma grande notícia!