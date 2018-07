Edwin Valero tinha tudo para ser um grande astro do boxe. Suas lutas chamavam à atenção, como as de Mike Tyson chamaram há duas décadas. O boxeador venezuelano se suicidou, após ter confessado o assassinato da esposa. Mais um exemplo de que as drogas correm em sentido contrário ao esporte, à vida.

Há pouco tempo, o boxe perdeu Vernon Forrest, Arturo Gatti, Alexis Arguello, …todos de forma violenta, absurda, inexplicável. Uma pena!