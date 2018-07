Maguila e Irani: um casal campeão

Fiquei emocionado ao ver Maguila e Irani, sua esposa há mais de 25 anos, no programa Mulheres, da TV Gazeta, apresentado por Katia Fonseca. Mesmo doente, o carismático peso pesado mantém o bom humor e contou várias histórias. Ao seu lado, a incansável e fiel Irani, formando um casal campeão.

Na época em que eles casaram, muita gente dizia: “Ela só está com ele, por causa da fama.” Todos tiveram de engolir, pois Irani levou muito a sério o que disse no dia do casamento: “Na alegria e na tristeza; na saúde e na doença”. E aqueles que falaram tanta besteira….aonde estão?

Parabéns aos dois. Vocês são um exemplo para todos nós.