Maidana aceita dar revanche e sonha com Mayweather

O mundo do boxe se voltou para Marcos Maidana após a vitória sensacional na madrugada de domingo sobre Adrien Broner e a conquista do título mundial dos meio-médios, da Associação Mundial de Boxe. Muitas propostas já surgiram para o argentino, que não descarta a possibilidade de dar uma revanche para o americano. Desde que seja na Argentina.

Mas ainda no Alamodome, em San Antonio, Texas, Maidana revelou seu sonho. “Estou pronto para lutar com Floyd Mayweather.” O astro ainda não tem adversário definido para o combate de 3 de maio, mas Maidana surge como boa opção, melhor do que o britânico Amir Khan. Resta saber se a parte financeira também vai ser interessante.