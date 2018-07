Maidana sonha com Mayweather no Monumental de Nuñez

Marcos Maidana, atual campeão interino dos meio-médios-ligeiros da Associação Mundial de Boxe, afirmou que vai fazer o britânico Amir Khan “dormir” dia 11 de dezembro, no ringue do Mandalay Bay Hotel, em Las Vegas. Maidana, que está há 20 dias sob intenso treinamento orientado por Miguel Diaz na “Terra do Jogo”, sonha com um duelo para 2011: quer encarar Floyd Mayweather no Monumental de Nuñez, estádio do River Plate, em Buenos Aires.

Maidana, de 27 anos, soma 29 vitórias, 27 nocautes e apenas uma derrota. Amir Khan, de 23 anos, tem 23 vitórias, 17 nocautes e também apenas uma derrota.