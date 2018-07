Mais boxe na TV

A Fox Sports transmite, ao vivo, mais duas importantes lutas, direto de Cancún, no México. Na primeira, o venezuelano Jorge Linares enfrenta o mexicano Sergio Thompson. Linares se prepara para a revanche do título dos leves, do Conselho Mundial de Boxe, contra o mexicano Antonio DeMarco, dia 7 de julho.

No segundo combate, o grandalhão mexicano Marco Antonio Peribán, invicto em 15 lutas, não deverá ter problemas diante do compatriota Gerardo Diaz. Peribán, de 1,89 metro, busca subir no ranking dos supermédios.

A programação começa a uma da madrugada de domingo.