O próximo ranking da Organização Mundial de Boxe deverá apresentar Jackson Junior entre os dez melhores classificados. O meio-pesado ganhou o cinturão latino da OMB terça-feira à noite, ao nocautear de forma impressionante no segundo assalto o veterano argentino Jose Alberto Clavero, no ringue do Baby Barioni. Jackson, que completa 26 anos no sábado, soma, segundo a Federação Paulista de Boxe, 14 vitórias, com 13 nocautes.