Mais um sábado de boas lutas no boxe

Apesar de muita gente dizer que o boxe está em decadência, vamos ter pelo terceiro sábado seguido boas lutas em disputa. A primeira é entre Alexander Povetkin e Marco Huck. Huck, campeão entre os cruzadores, vai fazer sua primeira luta entre os pesados. O segundo duelom coloca frente a frente Devon Alexander e Marcos Maidana. Maidana é um argentino que encara os melhores entre os meio-médios e sempre proporciona bastante emoção.

Vale a pena caçar na internet para ver quem vai transmitir, afinal as TVs do Brasil nem sabem que estas boas lutas vão acontecer. Seriam ótimas atrações para o início da madrugada de domingo no lugar de eventos repetidos. Fazer o quê??