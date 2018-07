Malignaggi, Lara, Bika, Porter, Sturm e Rigondeaux vencem

O sábado foi sensacional para o boxe, com três transmissões ao vivo para o Brasil. Na Alemanha, Felix Sturm só precisou de dois roundes para derrotar Darren Baker. Pode-se ver pelo Esporte Interativo. O cubano Guillermo Rigondeaux precisou dos 12 roundes para bater o africano Joseph Agbeko, em Atlantic City. Os três jurados deram 120-108 para o bicampeão olímpico. O SporTv passou.

Mas foi no Brooklyn, em Nova York, onde tivemos a concentração de grande duelos. Todos com Fox Sports. Sakio Bika manteve o cinturão dos supermédios do Conselho Mundial de Boxe, ao empatar com Andre Dirrell, em um combate equilibrado e repleto de troca de golpes. Dois jurados viram empate e um deu a vitória a Dirrell.

Numa disputa bastante técnica e de boxe clássico, o cubano Erislandy Lara superou Austin Trout, também por por pontos e ficou com o título interino da Associação Mundial de Boxe na categoria dos médios-ligeiros. Os jurados também foram unânimes: 118-109, 117-110 e 117-110.

Shaw Porter surpreendeu ao ganhar de Devon Alexander, em choque entre norte-americanos. Mas a decisão dos jurados foi mais equilibrada: 115-113, 116-112 e 116-112.

A principal luta foi decepcionante. Paul Malignaggi derrotou Zab Judah (116-111, 117-110, 117-110), mas o embate não agradou ao público presente na moderna arena de Nova York. Se esperava mais dois dois ex-campeões oriundos do Brooklyn.