Marca de cerveja atrapalha Cotto x Canelo

Estão avançadas as negociações para a luta entre Miguel Cotto e Saul Canelo Alvarez.

O dia da luta parece estar definido para 2 de maio.

O local poderá ser Las Vegas ou Dallas.

Os lutadores vão dividir o dinheiro.

O peso será de 155 libras (70,310 quilos).

Apesar do peso combinado, o cinturão dos médios do Conselho Mundial de Boxe, que pertence a Cotto, estará em jogo.

O canal HBO vai transmitir o combate.

Um dos poucos problemas, mas que se trata de um grande obstáculo, é a marca de cerveja que será um dos patrocinares do evento. Cotto tem contrato com a Tecate, enquanto Canelo é compromissado com a Corona.

“Quero uma definição até o fim do ano, mas acho que o anúncio oficial possa sair até a próxima semana”, disse Canelo, que pretende lutar em 2 de maio e 15 de setembro no ano que vem.