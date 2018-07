Marcos Maidana, o 40.º campeão mundial da Argentina

Marcos Maidana se tornou o 40º campeão mundial da Argentina. Pegador e valente, “El Chino” derrotou o norte-americano Adrien Broner, por pontos, após 12 eletrizantes roundes, em San Antonio, Texas, e ficou com o cinturão dos meio-médios, versão Associação Mundial de Boxe. Os jurados foram unânimes em apontar o sul-americano como o vencedor: 115-110, 117-109 e 116-109.

Maidana mantém a tradição de um país que se orgulha de lendas como Pascual Perez, Carlos Monzón, Nicolino Locche, Horacio Accavallo e Jorge Castro. “Fico muito feliz em levar este cinturão para a Argentina e para Santa Fé”, disse o lutador, referindo-se a sua cidade natal.

Maidana não se impressionou com o estilo falastrão de Broner, que fez questão de ir encarar o adversário logo ao entrar no ringue. O argentino partiu para cima desde o primeiro gongo e já conseguiu vantagem no primeiro assalto, com um bela direita, que fez Broner ir para o agarrão. No segundo chegou a derrubar Broner, que, assustado, só começou a lutar no terceiro assalto.

Mesmo assim o argentino se mostrou mais concentrado e com um boxe mais efetivo voltou a ganhar no quarto round. O quinto e sexto round foram melhores para Broner. Maidana voltou a pressionar no sétimo, mas sem muita força.

No oitavo assalto, Maidana voltou a derrubar Broner, desta vez com uma esquerda, mas teve um ponto descontado por causa de uma cabeçada. A vantagem de Maidana ficou ainda maior no nono round, após violentos golpes.

Com a superioridade de Maidana se concretizando no décimo assalto, o córner de Broner o avisou que a vitória só viria com um nocaute.

Os dois lutadores trocaram golpes fortíssimos no 11º assalto e Broner chegou a desferir um golpe após o gongo. Desesperado, Broner partiu com tudo nos últimos três minutos, mas o nocaute não veio.

Maidana, de 30 anos, soma 35 vitórias, com 31 nocautes, e três derrotas. Aos 24 anos, Broner perdeu pela primeira vez, após 27 vitórias, com 22 nocautes.

Vitória sensacional de Maidana, que se iguala ao supermosca Omar Narvaez, ao mosca Juan Carlos Reveco, ao médio Sergio Martinez e ao pena Jose Cuellar, os demais atuais campeões mundiais argentinos.