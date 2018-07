Gabriel Peñarícano, advogado do portoriquenho Miguel Cotto, se encontra neste fim de semana com Bob Arum em Anaheim, Califórnia, para acertar o futuro de seu pupilo. O argentino Sergio Martinez, campeão mundial dos médios do Conselho Mundial de Boxe, e o mexicano Antonio Margarito – de quem já perdeu uma vez – são as opções para Cotto em março ou abril. Cotto aceita lutar com 70 quilos para poder encarar Martinez.