Marquez está em Londres e pode pegar Brook

O veterano Juan Manuel Marquez está em Londres, juntamente com seu técnico Nacho Berinstáin, negociando um duelo com o britânico Kell Brook, dono do cinturão dos meio-médios, versão Federação Internacional de Boxe.

Marquez, de 41 anos, não luta desde 17 de maio, quando derrotou, por pontos, após 12 roundes, o norte-americano Mike Alvarado.

Brook lutou pela última vez em agosto e venceu Shawn Porter. Ele volta aos ringues em 28 de março, em Sheffield, para encarar o romeno Ionut Dan Ion. Brook, de 28 anos, está invicto com 33 vitórias (22 nocautes).