Um quarto combate com o mexicano Juan Manuel Marquez está mais perto do filipino Manny Pacquiao que uma revanche com o norte-americano Timothy Bradley. O anúncio foi feito por Bob Arum, que está em El Paso, Texas, para a luta de sábado entre Julio Cesar Chavez Jr. e Andy Lee. Em entrevista a um canal mexicano, Pacquiao afirmou que gostaria de enfrentar Marquez no México. Resta saber se é verdade ou apenas um política de boa vizinhança.